«Женщина создана для счастья»: Гогунский оправдался за скандальные высказывания

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 31 0

Гогунский оправдался за скандальные высказывания о женщинах

Виталий Гогунский попытался оправдаться за скандальное высказывание о женщинах

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Актер заверил, что его слова вырваны из контекста.

Женщины пребывают не в настроение, если рядом с ними не те мужчины, которые им нужны. Так объяснил свое скандальное высказывание актер Виталий Гогунский в личном блоге.

Звезда «Универа» отметил, что его мысли неправильно восприняли, потому что слова были вырваны из контекста.

«Состояние женщины — это атмосфера дома. Когда она светится, все вокруг оживает. Это не просто настроение — это сила, которая создает. Берегите эту силу. Женщина создана для счастья. Нормальный мужчина своей женщине всегда будет отдавать. Его не надо упрашивать, не надо требовать», — поделился Гогунский.

По мнению актера, благополучие дома и членов семьи исходит от женщин, поэтому они должны быть счастливы. Гогунский также рассказал, что он сделает все и не пожалеет денег, чтобы наслаждаться хорошим настроением избранницы.

Ранее 5-tv.ru писал о скандальных высказываниях звезды. В одном из своих интервью он высказался, что женщины не имеют права находится при мужчине в плохом расположении духа.

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