Беспилотник ВСУ атаковал автобус в Белгородской области

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 26 0

Известно, что водитель транспортного средства получил ранения.

Беспилотник ВСУ атаковал автобус в Белгородской области

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автобус в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате атаки противника пострадал водитель автобуса.

«Мужчину с ранениями в области живота и ног бойцы самообороны доставляют в Шебекинскую ЦРБ», — рассказал Гладков.

Также уточняется, что в результате атаки ВСУ повреждены два транспортных средства.

Несколькими днями ранее стало известно, что дрон ВСУ ударил по скорой помощи в Белгородской области. Как рассказывал 5-tv.ru, сначала украинский беспилотник атаковал частный дом в поселке Шамино.

Когда на помощь хозяину приехали оперативные службы, FPV-дроны противника начали целиться в пожарных и врачей. Один дрон удалось сбить, однако второй взорвался рядом с неотложкой. Пострадали пять человек, в том числе трое сотрудников скорой.

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