На Украине вандалы разрушили памятник знаменитому ученому Мичурину
Монумент разбили кувалдой несколько подростков.
Фото: © РИА Новости/Александр Юрьев; 5-tv.ru
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На Украине вандалы разрушили памятник знаменитому ученому Ивану Мичурину. Монумент в Полтавской области разбили кувалдой несколько подростков. Тот, кто наносил удары, был одет в форму с символикой запрещенного в России националистического батальона.
Официальное обращение по поводу уничтожения памятника ученому якобы зарегистрировали в правоохранительных органах, но нет никакой гарантии, что преступников будут искать.
Происходящее на Украине раскритиковал ирландский журналист Чей Боуз. В соцсети X он оставил саркастичную запись о том, что так страна движется к просвещению и членству в Евросоюзе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Эстонии осквернили памятник советским освободителям Таллина.
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