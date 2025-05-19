На Украине вандалы разрушили памятник знаменитому ученому Ивану Мичурину. Монумент в Полтавской области разбили кувалдой несколько подростков. Тот, кто наносил удары, был одет в форму с символикой запрещенного в России националистического батальона.

Официальное обращение по поводу уничтожения памятника ученому якобы зарегистрировали в правоохранительных органах, но нет никакой гарантии, что преступников будут искать.

Происходящее на Украине раскритиковал ирландский журналист Чей Боуз. В соцсети X он оставил саркастичную запись о том, что так страна движется к просвещению и членству в Евросоюзе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Эстонии осквернили памятник советским освободителям Таллина.