Суд вынес приговор хозяину «съевших» лицо ребенка собак в Сочи

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 22 0

Суд вынес приговор в виде 1,5 лет ограничения свободы хозяину хаски, напавших на ребенка

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Мужчина полностью признал вину, однако заявил, что раньше его хаски не проявляли агрессии к людям.

Суд вынес приговор хозяину «съевших» лицо ребенка собак в Сочи в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Сообщается, что мужчина полностью признал вину и раскаялся в своей халатности. Однако виновный заявил, что раньше его хаски не проявляли агрессии к детям или к взрослым людям.

Покормить собак не смог, по его словам, из-за плохой погоды — она не позволяла мужчине добраться до дома, где сидели голодные животные.

Хозяин хаски признан виновным по 118-й статье УК РФ («причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). 26 февраля 2025 года утром собаки напали на девятилетнего ребенка, нанеся ему обширные рвано-укушенные раны лица. На данный момент животных уже усыпили.

Мужчине назначен запрет на 1,5 года покидать дом с 23:00 до 06:00, а также выезжать из города Сочи. Кроме того, ему запрещено участвовать в массовых мероприятиях и менять свое место жительства без уведомления правоохранителей. Об этом 5-tv.ru сообщил корреспондент, присутствовавший на заседании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что задержана мачеха искусанного двумя хаски мальчика, которая, пользуясь генеральной доверенностью, сняла со счета семьи три миллиона рублей, собранных на лечение ребенка.

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