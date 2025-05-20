Нужно разрешение: какие деревья на участке нельзя спиливать

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Мария Сидорова
Мария Сидорова 35 0

Член Рослесхоза Кобяков: на сруб деревьев на дачном участке нужно разрешение

Нужно разрешение: какие деревья на участке нельзя спиливать

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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В некоторых случаях за повреждение деревьев на участке грозит штраф.

Все объекты на дачном участке принадлежат его владельцу, но если он соседствует с лесополосой, за повреждение растений можно получить штраф до 4000 рублей. Об этом aif.ru сообщил член общественного совета при Рослесхозе Константин Кобяков.

«Во-первых, нельзя рубить деревья, занесенные в Красную книгу (федеральную или региональную), или те, которые являются местом обитания краснокнижных животных или растений. Во-вторых, полученную древесину нельзя продавать, только самому пустить на дрова», — комментирует эксперт.

Штрафы за незаконную вырубку деревьев разные — от нескольких тысяч до миллионов рублей. Например, если спилено дерево, которое относится к краснокнижным растениям, штраф может достигнуть нескольких сотен тысяч рублей. А если спилить пару обычных осин или берез, которыми владеет муниципалитет, придется заплатить до 100 тысяч рублей.

«В целом, по стране ситуация осложняется тем, что в некоторых регионах существуют отдельные нормативные акты, о существовании которых хозяин дачного участка может и не подозревать. Где-то, например, даже нельзя собирать ветки в лесу. При этом получение любых разрешений в муниципалитете или лесном ведомстве — процесс очень затяжной и сложный, к этому нужно быть готовым», — предупредил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие растения отпугнут вредителей огорода.

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