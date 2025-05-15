«От этой прикормки»: какие растения отпугнут вредителей огорода

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Мария Сидорова
Мария Сидорова 174 0

Агроном Дрожжин: белокрылок с огорода уберет календула

Народное средство: какие растения отпугнут вредителей на огороде

Фото: 5-tv.ru

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Календула и настурция, например, привлекут полезных насекомых.

Летом огороды начинают атаковать вредители, но для борьбы с ними не обязательно использовать химикаты. Агроном Олег Дрожжин поделился с URA.RU простыми и экологичными методами, как защитить урожай, используя только натуральные средства и рассказал, какие растения отпугивают вредителей в саду.

«Самый экологичный и долгосрочный способ защиты огорода — правильно подобранные растения-соседи. Одни отпугивают вредителей своим ароматом, другие привлекают полезных насекомых, которые уничтожают вредителей», — поделился эксперт.

Так, например, календула и настурция привлекут полезных насекомых, таких как божьи коровки и пчелы. Календула выделяет масла, которых боятся вредители, благодаря чему тля и белокрылка покидают огород.

«Высаживайте календулу между рядами овощей», — посоветовал агроном.

А настурция, в свою очередь, отпугивает капустных совок и белокрылок.

Кроме того, в борьбе с вредителями, в том числе гусеницами и мошками, поможет чеснок. Дополнительно, он защитит растения от болезней, так как обладает фунгицидными свойствами. Для этого чеснок надо сажать рядом с растениями, часто страдающими от вредителей.

Также защитный ароматический барьер на огороде создают ароматные травы, например, розмарин, базилик или мята. Запах растений крайне не любят муравьи, тля и белокрылки. А запах лаванды, вдобавок, заставит покинуть огород комаров и других летающих насекомых.

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