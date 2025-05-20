Из каждого утюга: реакция западных СМИ на разговор Путина и Трампа

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Financial Times: Европе придется самостоятельно поддерживать Киев

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Европейские издания выразили недовольство тем, что США не усилили санкционное давление на Россию после беседы президентов России и США.

Двухчасовой телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа сегодня в заголовках ведущих западных медиа.

Наиболее пессимистичны британские издания. The Times не скрывает разочарования. По версии газеты, Трамп должен был наказать Россию и объявить новые «сокрушительные», как они выражаются, санкции. На них рассчитывали европейские ястребы — Франция, Великобритания и Германия. Но вместо санкций хозяин Белого дома предложил России вести бизнес с Америкой.

Европейские лидеры шокированы позицией Трампа, — сообщает Financial Times. Как отмечает издание, Европе теперь в одиночку, без США, придется поддерживать Киев и оказывать давление на Россию.

Американские медиа убеждены: телефонный разговор стал новой дипломатической победой российского лидера.
The New York Times указывает на то, что Дональд Трамп отказался от своего требования о немедленном прекращении огня. И теперь поддерживает призыв президента Владимира Путина к прямым переговорам между Россией и Украиной. CNN считает, что на фоне успешного разговора двух лидеров у Украины теперь совсем мрачные перспективы.

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