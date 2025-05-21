Более 700 турбаз собираются снести на Алтае

На Алтае планируют снести более 700 туристических баз как раз накануне очередного летнего сезона. Направление это очень популярное, но львиная доля отелей и гостевых домов являются самостроями, и чиновники решили с этим разобраться. Причем, владельцам нелегальных мотелей предложили своеобразную земельную амнистию, но они отказываются. Почему — выяснил корреспондент «Известий» Владислав Томашаускас.

Теперь самовольные постройки, чьи владельцы пользовались лазейками в законе и прятались за привилегиями для фермеров, будут сносить.

Фактически размещать домики на землях сельхозназначения запрещено. Однако, если завести пару лошадей, поставить два-три улья, то это уже фермерское хозяйство. Значит здесь можно развивать сельский туризм. Под этим предлогом и строили гостевые дома, и сдавали номера туристам.

«Согласна, нарушал кто-то закон. Много нарушали законы. Но вы же сами до этого допустили…» — говорит руководитель базы отдыха Татьяна Маринина.

Дома для отдыхающих строили даже на дачных участках. Вот один из них — больше напоминающий барак на шесть номеров. Комнаты, якобы, вот уже четыре года простаивают.

«Она пустует, это дача практически. Не знаю, снесут… Три месяца дали нам на размышление», — говорит хозяйка дома Валентина Шевчук.

Республиканские власти решили: пора с серыми схемами заканчивать. Объявили земельную амнистию: до конца февраля у владельцев было время признаться — да, есть турбаза, хотим работать легально.

«Естественно, эта серая зона изначально была небольшая, на нее внимания не обращали. Но когда этот поток шел-шел-шел, этот серый сектор стал расти, наша задача сейчас перевести его в белый», — объясняет Кирилл Мандрыгин, заместитель министра экономики республики Алтай.

Но многие предприниматели заявки так и не подали. Видимо, надеясь отсидеться. Теперь над ними сгущаются тучи.

Дальше самый неприятный сценарий — снос. Опубликованы адреса первых 50 объектов, часть из них — в водоохранной зоне.

Радикальными методами власти республики планируют решить сразу несколько проблем — очистить берега рек и озер от самостроя, и увеличить налоговые поступления. Бюджет региона может дополнительно получать минимум полмиллиарда рублей ежегодно.

Обстановка на общем собрании накалилась так, что, кажется, даже задрожали стены и с потолка посыпалась штукатурка. Для туристов все это значит одно: мест на всех может не хватить.

Туристы на Алтай едут за красивыми видами или наполниться энергией и почувствовать духов. Вот сейчас как раз происходит обряд. Мне нужно замолчать и чувствовать вибрации бубна.

Уже в конце июня после закрытия «серых» баз так легко забронировать номер не получится. К тому же, владельцы бизнеса, легализовавшись, наверняка поднимут цены, переложив издержки на туристов.

«Как раньше отдыхали 30-40 лет назад — палатка, туалета вообще нет. На Алтай приходит сервис, не всем это нравится, в первую очередь, тем, кто не давал никакого сервиса», — отмечает вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчан.

Список из 50 адресов под снос — только первая волна. Реестр будет пополняться каждую неделю. Впереди — новые проверки, новые демонтажи и, вероятно, новые конфликты.