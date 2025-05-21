Антидроновые костюмы помогли бойцам ВС РФ освободить Новоалександровку

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Военнослужащие раскрыли секреты боевой работы.

Фото, видео: Александр Река/ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

На красноармейском направлении спецоперации наши военные использовали необычную тактику, которая помогла освободить село Новоалександровка.

Штурмовики облачились в специальные антидроновые костюмы, сделавшие их почти невидимыми для ночных тепловизоров противника. Впрочем, нестандартный подход применялся и днем…

«Порой даже водили группы посреди белого дня, прям через поле, потому что противник понимал, что это глупо и мы так делать не будем — и контролировал камыши, и лесополосы. А мы в это время за спиной дронов проводили группы, накапливались и потом уже проводили зачистку и штурмовали позиции», — рассказывает Шамиль Раджабов, командир штурмовой роты.

Штурм сопровождался ликвидацией хорошо укрепленных укрытий ВСУ. Их методично взрывали совмещенными ударами FPV-дронов и беспилотников со сбросом боеприпасов. Это позволило минимизировать потери среди нашего личного состава.

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