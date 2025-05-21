В Госдуме обсуждают новые меры по усилению контроля за управляющими компаниями

Власти предлагают обязать управляющие компании предоставлять понятные и полные отчеты по всем статьям расходов, а за нарушения наказывать персонально руководителей.

Практически ничем не ограничены в своих действиях управляющие компании (УК), деятельность которых все чаще вызывает острое недовольство жильцов по всей стране. Причины скандалов — системный кризис доверия. Владельцы квартир просто не понимают, за что платят и куда уходят взносы, размер которых растет из года в год. А руководители УК и товариществ собственников жилья (ТСЖ) зачастую просто игнорируют все обращения и жалобы. Почему в коммунальной сфере устанавливается монополия безнаказанности, узнала корреспондент «Известий» Елена Хмура.

Жильцы комплекса «Зеленая вертикаль» в Москве штурмуют офис управляющей компании. В этих домах — по двадцать шесть этажей, а лифты постоянно ломаются. Жители говорят: так устали от бездействия коммунальщиков, что после очередной поломки лифта дошло до драки.

«Застряли люди. Семь человек с грудным ребенком просидели там более двух с половиной часов», — сказала представитель жильцов многоквартирного дома Маргарита Светлова.

В Санкт-Петербурге визит жителя в ТСЖ на улице Благодатная тоже закончился потасовкой. После разговора на повышенных тонах с управляющим об уборке дома пришлось вызывать полицию.

«Неоднократно игнорировал мамины обращения, просьбы как к управляющему по качеству работы уборщицы. Я первый сделал упреждающий удар», — заявил житель Санкт-Петербурга Кирилл Коротев.

В конфликтах жителей и управляющих компаний, которые могут длиться годами, причины обычно одни и те же. Дом обслуживают плохо, а деньги, которые платят жители, уходят неизвестно на что. И хотя по закону должны отчитаться за каждую копейку, регулярно публикуя отчеты на сайте государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), далеко не все УК это делают.

«Сканы предоставляют потертые решений собрания, протоколов, которые нечитабельны. Не информируют о повышении тарифов, о заключенных договорах», — объяснил директор автономной некоммерческой организации «Центр развития законодательства» Александр Котов.

Наказывать управляющие компании рублем за недостоверные отчеты бесполезно. Потому что все средства на их счетах, по сути, это средства жильцов. Поэтому, говорят эксперты, заставить управляющие компании честно информировать жителей, на что потрачены деньги, можно, только если ввести персональные штрафы для их руководителей. Такой законопроект сейчас готовят в Госдуме. А еще нужна форма отчета — единая для всех управляющих компаний.

«Эта форма отчета прежде всего должна включать в себя те деньги, которые были потрачены постатейно, то есть по каждой статье. Сколько жильцы этого дома внесли, столько и было потрачено. И на что потрачено, должно быть очевидно», — заявил эксперт по государственному управлению в сфере ЖКХ Илья Рыбальченко.

Но главный вопрос, на который пока нет ответа: кто должен контролировать достоверность информации. Пока это делают сами жители. В поселке Знамя Октября нашли в отчете своей управляющей компании столько приписок, что сразу написали жалобу в прокуратуру.

«У нас дом ушел под капитальный ремонт. Контракт был более шестидесяти миллионов. Когда зашли в систему ГИС ЖКХ, увидели отчет. Увидели, что нам отремонтировали лифты», — рассказала представитель совета дома Ирина Гожева.

«В этом доме пять этажей, и лифт здесь не предусмотрен. Уже сорок шесть лет жильцы ходят по лестнице пешком», — объяснила корреспондент Елена Хмура.

Штрафы с управляющих компаний, а также поставщиков энергии и тепла, предлагается направлять на капитальный ремонт жилья. Здесь большой дефицит — не хватает 80 миллиардов рублей.

«Есть регионы, которые сразу установили реальные, нормальные ставки взноса на капитальный ремонт. Двадцать, например, рублей. И два рубля в другом регионе. Что за два рубля можно накопить? Да никогда вы не накопите денег для того, чтобы крышу отремонтировать», — заявил эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук.

Доступная и полная информация о работе управляющих компаний поможет убрать недобросовестные с рынка услуг ЖКХ. Потому что, точно зная, какая компания лучше, жители смогут сделать правильный выбор.