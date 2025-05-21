Обманчивая легкость: почему опасно хрустеть шеей

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

Остеопат Симкин: хруст шейных позвонков указывает на остеохондроз

Обманчивая легкость: почему опасно хрустеть шеей

Фото: 5-tv.ru

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Данное явление возникает из-за нарушений в опорно-двигательном аппарате.

Хруст шейных позвонков, который появляется сам по себе, указывает на формирование остеохондроза. Об этом изданию aif.ru рассказал врач-остеопат Дмитрий Симкин.

По словам специалиста, если хруст шейных позвонков происходит не по вашей инициативе, а сам по себе, во время наклонов или легких поворотов головы, то стоит насторожиться. Ведь это один из признаков остеохондроза.

Щелчки же указывают на формирование гипермобильности в шейном отделе позвоночника. Если оставить данные звуки без внимания, то со временем это может привести к проблемам с мозговым кровообращением.

Если человек хрустит намеренно, чтобы получить ощущение легкости в области шеи, это все еще считается нормой. Однако пользу такие действия не приносят, заметил Симкин.

Подобное явление возникает, если одна часть позвонков по каким-то причинам остается неподвижной, а другая, напротив, обладает большой амплитудой движения.

Врач посоветовал не превращать такой способ разгружать опорно-двигательный аппарат в привычку. Лучше обратиться к специалистам мануальной терапии или массажа.

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