Обломки беспилотника ВСУ упали на детский сад в Подмосковье

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В здании находились 98 малышей.

Фрагмент БПЛА упал на территорию детского сада в подмосковном Домодедово

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Обломки украинского беспилотника упали на территорию детского сада «Василек» в Домодедово. Об этом сообщила глава округа Евгения Хрусталева.

По словам чиновника, повреждений и пострадавших нет. В момент инцидента в здании находились дети и сотрудники. Всех эвакуировали в подвал — сработали быстро и четко. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Как уточнила уполномоченный по правам ребенка Ксения Мишонова ТАСС, в саду находились 98 малышей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский беспилотник атаковал автобус в Шебекино Белгородской области. В результате удара пострадал водитель. Известно, что повреждения получили два автомобиля.

5-tv.ru также сообщал о случае в Новой Москве, где вооруженный мужчина ворвался в частный детский сад и открыл стрельбу. По предварительным данным, напавший — отец одного из воспитанников. Обычно он сам приводил и забирал ребенка, но в тот день за малышом пришла мать. Сотрудники ее не узнали и связались с отцом. Тот быстро приехал, устроил скандал и попытался силой вытащить женщину на улицу.

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