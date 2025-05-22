Российские водители сами борются с ямами на дорогах

Житель Екатеринбурга, похоже, нашел очень действенный способ ремонта региональных дорог, на которые чиновники слишком долго не обращают внимания. Оказывается, хватает всего одного баллончика с краской и небольшого ролика в интернете. Решение нестандартное, но очень эффективное. Трасса не ремонтировалась год, а через сутки после провокационной записи, там уже трудились несколько десятков дорожных рабочих. В этом убедился корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Асфальт на трассе Белоярский-Асбест растаял весной вместе со снегом, но латать дыры никто не торопился. На проблему обратили внимание только после шумихи в прессе.

Иван сам нанес предупреждающую разметку светоотражающей краской. А затем выложил ролик на своих страницах в соцсетях.

«Были огромные две ямы, на которых можно было как на трамплине перевернуться. Ни одна машина при мне — я здесь стоял минут 15-20 — не смогла проехать. То есть они все оттормаживались максимально быстро и им приходилось выезжать на встречку», — рассказывает Иван.

И вот один из трагических примеров. Столкнулись сразу три легковушки, одну из которых от удара буквально разорвало пополам. Один человек погиб, несколько — получили ранения.

Массивные выбоины встречаются на протяжении всей проезжей части. Очевидно, что при попадании в такое препятствие, в лучшем случае, автомобиль повредит ходовую, а в худшем — просто улетит в кювет.

Накануне немецкий автомобиль не смог пережить встречу с дорожными ямами на этом участке. Все колеса спущены, подвеска убита.

Дорожники оправдываются: полотно якобы не выдержало нагрузки от многотонных грузовиков. Самосвалы возят материалы для строительства новой — федеральной — трассы Москва-Тюмень.

«В начале апреля сюда зашли для устранения пучин, делали выборку… Дальше приступили к восстановлению асфальтового покрытия», — объясняет Константин Кудрявцев, начальник службы содержания управления автодорог Свердловской области.

И это далеко не единственный пример, когда внимание ответственных лиц приходится привлекать с помощью соцсетей. Так проблему решают в Хабаровске.

Другое видео снято в Якутии: размытые грунтовки просто не позволяют двигаться быстрее десяти километров в час. На такой дороге скорая помощь автоматически становится медленной. И рискует вообще не доехать до пациента.

В Приморье проверяющие доехали до объекта, но увязли в месиве из глины, которое почему-то называют трассой.

При этом на ремонт дорог из бюджетов разных уровней ежегодно выделяют гигантские суммы. В какие ямы уходят они — вопрос для правоохранительных органов.