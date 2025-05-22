Рыбно-кефирное ОПГ: Гарик Харламов попал под раздачу хулиганов

Соседские войны за парковку вышли на новый уровень. На территории одного из столичных жилых комплексов начались рыбно-кефирные расправы с нарушителями.

Неизвестные забрасывают неправильно оставленные автомобили яйцами и консервами и обливают кисломолочкой. Исключения не делают даже для звезд. Кефир плеснули и на кроссовер Гарика Харламова. Кто за всем этим стоит и какое наказание им может грозить, узнал корреспондент «Известий» Павел Пономарев.

Поздняя ночь. Неизвестный переворачивает банку шпрот на иномарку.

А вот другие кадры: машина российского комика Гарика Харламова облита кефиром. Так наказывают за неправильную парковку.

Анонимы действуют под покровом ночи. Машины обливают кисломолочным продуктом, расстреливают куриными яйцами и даже оставляют наклейки.

«Было на лобовом стекле, поцарапали мне номера, на капоте яйца тоже», — рассказывает пострадавшая.

По словам местных жителей, проблемы с парковочными местами в жилом комплексе есть уже давно. Людей много — мест не хватает. Поэтому некоторым приходится парковаться на газонах, перекрывать проезд другим машинам.

«Есть чаты ЖК, они там собирают деньги на наклейки. По типу как раньше было движение „Автохам“. Они клеили наклейки, там были конкретные люди, которые собирали деньги на эти мероприятия», — рассказывает местная жительница.

Мы нашли этот чат. Один и тот же молодой человек активно собирает деньги с жильцов комплекса. На них покупает наклейки, после раздает. Становится ясно, что за нападениями на чужое имущество стоит не один человек. В рыбно-кефирном ОПГ примерно 20 сообщников.

Нам удалось выяснить, что одного из активных участников зовут Дамир. Местные жители уверены, что он стоит за сбором средств и организацией нападений. Живет он в этом же ЖК.

— Вы будете поясничать?

— А ты будешь мне указывать?

— Я спрашиваю.

— Я буду поясничать, если мне это нравится.

— Вы же тоже этим занимаетесь?

— Нет.

По словам жильцов, за организацией нападений стоит еще один человек. Вот он — подходит к нашей съемочной группе.

Нам он представился Павлом Валеевым. Но его настоящая фамилия — Машинский. В прошлом сотрудник транспортной полиции из Якутии и, как выяснилось, сидел в колонии.

В 2000-х его обвинили сразу по пяти уголовным статьям. На его счету, по версии следствия, похищение, покровительство проституции, грабеж. За это суд приговорил его к десяти годам колонии. Сейчас, судя по всему, он решает, кому и где можно ставить машину.

— По-честному скажите, вы бросались яйцами в чужие машины?

—Нет.

— Кефиром заливали?

— Нет. Наклейку клеил, я вам по-честному скажу.

По сути, поставленная цель — защитить газоны, тротуары от неправильно припаркованных машин — благородная. Да только метод сомнительный. Гораздо проще обратиться к сотрудникам ГАИ, которые накажут всех нарушителей строго по российским законам.