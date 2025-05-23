Начало нового: астропрогноз для всех знаков зодиака на июнь 2025 года

Профессиональный астролог Татьяна Рубина в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, чего стоит ждать от наступающего июня: когда проводить финансовые сделки, а когда — погружаться в любовные авантюры.

Большую часть месяца Солнце остается в легкой воздушной атмосфере Близнецов, подталкивая к новым ощущениям, обновлению круга общения и непродолжительным контактам. Лучший способ приложения энергии — это обучение с целью приобретения полезных навыков.

А 6 июня Венера, с переходом в земной знак Тельца, немного стабилизирует воздушные потоки. Находясь в знаке своего максимального потенциала, она усиливает женское начало, практичность, неторопливость в делах, любовь к комфорту и умение создавать его в окружающем пространстве.

Идет накопление таланта и мастерства. Позитивное влияние Венеры усиливает образ спокойной, немного домашней и уверенной женщины, которая не отказывает себе в отдыхе и получает удовольствия от жизни. Займитесь легким фитнесом или йогой, регулярно посещайте массаж и уходовые процедуры.

Рекомендуется сменить яркую цветовую гамму на более спокойную, дополнить образ брендовыми аксессуарами и акцентировать зону декольте и шеи. Если купить в это время подвеску, колье, шарфик или ажурный воротник, то это станет не только красивым украшением, но и талисманом, дарующим благополучие, радость жизни и укрепляющим любовь.

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Чувства становятся глубокие и постоянные. В партнерских отношениях преобладает баланс и гармония. Самое время проявить заботу о близких и укреплять союзы. Стоит избегать чрезмерного давления и выяснения отношений, особенно если речь идет о романтическом периоде.

Так как Венера еще и финансовая планета, то усиливается понимание выгоды и, как следствие, растет доход. Если серьезно сосредоточиться на своих усилиях, то непременно получите богатый урожай. Можно успешно воплощать бизнес-проекты, приобретать красивые, качественные и дорогие вещи. Ближе к концу месяца возможны новые отношения, любовь с первого взгляда или дружеская привязанность, а также неожиданное раскрытие в себе творческих способностей.

Понедельник, 9 июня, насыщенный день. Меркурий, символ ментальных процессов, погружается в воду — знак Рака. Теперь в самовыражении преобладают спокойные и несколько интровертные ноты. Включается деловая интуиция, способствующая достижениям в работе и бизнесе. Способ взаимодействия с окружающим миром и людьми базируется на интеллектуальной подаче.

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Это время отлично подходит для переосмысления целей, изучения рынка недвижимости и котировок акций, экономических вопросов, строительства и регистрации собственности. Открываются перспективы в сферах образования, туризма, юриспруденции, рекламы, науки, международной и издательской деятельности. Успешна коммерция и торговля, особенно на рынке недвижимости и продуктов питания.

Гуру Юпитер, по праву считающийся планетой «непроходящего счастья», на целый год также переходит в Рак. Создаётся благодатная почва для получения удовольствий от нахождения в семейном кругу, а также для активного проявления в социальной жизни.

Открываются перспективы в области маркетинга, публичной деятельности, частного предпринимательства, в бизнесе, связанном со строительством и недвижимостью. Интерес к дальним путешествиям легко реализуется. Становится проще получить поддержку от высокопоставленных лиц.

11 июня полнолуние в Близнецах затрагивает ось познания, обучения и развития. В приоритете обретение целей, общение, поездки. Нас может тянуть в путешествия, захочется начать проекты в соответствии со своими целями, узнавать что-то новое. Запланируйте на это время курсы повышения квалификации, изучение иностранных языков, составление бизнес-стратегии.

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17 июня Марс переходит в Деву и берет курс на деловитость и прилежание. Если в первой половине месяца огненное влияние знака Льва направляло энергию на светскую жизнь и темы реализации своего «Я», то теперь больше удовольствия приносит труд. Действия полны решительности и упорядоченности, появляется запал для новых начинаний.

Возрастает умственное и физическое трудолюбие, способность брать на себя ответственность и достигать намеченного результата. Подходящее время начать здоровый образ жизни, оттачивать профессионализм, решать служебные и бытовые вопросы. Для более эффективной работы стоит составить расписание и придерживаться графика.

21 июня — это особая дата, наполненная магией и сильной энергетикой. Летнее солнцестояние знаменует торжество, посвященное расцвету природы. Творческая и созидательная энергия Солнца обильно вливается в сферы, связанные с домом, семьёй, традициями — знак Рака.

Главным инструментом постижения мира становится интуиция. Облегчается доступ к подсознательным установкам. Если прислушиваться к своему внутреннему подсказчику, то можно избежать затруднительных ситуаций.

Легче принимаются разумные решения и регулируются взаимоотношения с супругами, детьми и родителями. Прекрасный повод взять отгул или отпуск, чтобы провести время с близкими, посетить места детства.

25 июня знак Рака еще больше усилится вследствие Новолуния. Высвечивается ядро насущных потребностей в питании, отдыхе, комфорте. Дом, семья, традиционные ценности, безопасность и темы патриотизма продолжают находиться в фокусе внимания.

Ощущается потребность в любви и понимании, желание создать или укрепить семью. Используйте эти дни для проявления заботы и нежности к близким, наведения уюта в своем жилище и покупке предметов домашнего обихода.

Не забудьте позаботиться и о себе. Наибольшую пользу принесут солевые ванны, мягкое очищение лица и тела, маски из молочных продуктов. Не стоит заниматься тяжелым.