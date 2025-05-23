Метро Петербурга выпустило коллекционные жетоны к 100-летию «Зенита»

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Болельщики устроили за ними настоящую охоту.

Фото, видео: metro.spb.ru; 5-tv.ru

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Болельщики «Зенита» со всей России открыли охоту на коллекционные жетоны петербургского метро, посвященные столетию любимого клуба. Их отчеканили на Монетном дворе тиражом семь тысяч экземпляров.

Лицевую сторону украсила юбилейная эмблема — золотой лев на постаменте и цифра сто. Торжественная церемония гашения прошла на станции «Зенит».

«Будет достойным экземпляром в коллекции тех людей, которые интересуются не только Петербургским метрополитеном, но и историей клуба. Здесь небольшой анонс будет о „Зените“. В юбилейный год будет приятным подарком для всех болельщиков», — отметил начальник Петербургского метрополитена Евгений Козин.

«Призываю всех болеть за „Зенит“!» — заявил председатель правления ФК «Зенит» Александр Медведев.

А ранее в честь юбилея «Зенита» в метро запустили тематический поезд. Состав оформлен в цветах клуба. В вагонах можно узнать интересные факты о команде.

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