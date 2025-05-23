Успешная операция: раскрыты подробности освобождения Новооленовки в ДНР

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Раскрыты подробности освобождения Новооленовки в ДНР

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Бойцы группировки «Центр» лишили снабжения группировку ВСУ.

Освобождение Новой Полтавки и Новооленовки — это не просто очередной шаг вперед наших войск. Контроль над ними лишает группировку противника топлива, оружия и подкрепления. Скорость, внезапность и точная работа с дронами превратили эту операцию в стратегический успех. С передовой репортаж корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.

Прямо над головой пролетают вертолеты на очень низкой высоте, идут сейчас в атаку в сторону врага, уже вторая тройка пошла. Приступили к выполнению боевых задач.

Наступление нашей армии в ДНР продолжается. С воздуха штурмовиков поддерживает авиация.

Группировка «Центр» двигается на Красноармейском направлении. После взятия Александрополя под контроль наших войск перешли села Новая Полтавка и Новооленовка. Последнее взяли стремительно. Что помогло — рассказывают бойцы 33-го полка 8-й армии.

Штурмовые двойки и тройки ворвались на территорию на мотоциклах.

«Это было неожиданно для противника. Штурмовые группы на мотоциклах. Зашли в первые дома. Мы параллельно вели разведку местности, выявляли позиции врага. Также вели контроль за действием противника. Противник — видел два случая, когда массово бежал — первая группа была от десяти человек до 15, вторая — восемь», — говорит Всеволод Слащев, командир отделения БПЛА.

Все это буквально ошеломило врага. Каждая наша штурмовая группа заранее знала, в какой сектор, к какому дому нужно двигаться, кто и какую позицию занимает в первую очередь. Если возникали сложности, по вражеским укреплениям работали FPV-дроны.

Из разрушенного здания выбегают несколько солдат ВСУ, бросаются наутек. В поисках укрытия натыкаются на наших бойцов.

«Три улицы зачистили, центральные, чтобы отрезать им. Агрессивно... Даже понимая, что у них безвыходное положение, до последнего поливали», — говорит военнослужащий группировки «Центр» Мурад Гаджикурбанов.

Контратаковать пытались прямо во время продвижения наших подразделений по территории Новооленовки. Разведка сработала быстро.

«Наше начальство говорит: „Стойте ребята, ждите“. Разведчики говорят: „Там идут, тут идут — по двое, по трое, группами“. Хотели они снова где-то закрепиться. Нет, не давали», — дополняет Мурад Гаджикурбанов

Группы диверсантов разбили еще на подходе. Затем наши бойцы настигли ВСУшников, которые пытались сбежать. Справились и с теми, кто держал позиции до последнего.

«Незаметно пробрались, закинули две „тээмки“. Отбежали в безопасное место. Произошел взрыв. Зачистили, взяли, были пленные», — вспоминает Михаил Казанцев, военнослужащий группировки «Центр».

После штурма, российские солдаты быстро закрепились в селе и дождались подхода свежих сил. Освобождение Новооленовки позволяет нашим подразделениям взять под полный контроль трассу на Константиновку, таким образом ослабить группировку ВСУ в Покровске, лишив ее крупного канала снабжения.

Тема:
Спецоперация
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