Россияне заплатили рекордные 23 млрд штрафов за нарушение ПДД

Рекордные 23 миллиарда рублей штрафов за нарушение ПДД заплатили россияне с января по март 2025 года. Как выяснили «Известия», это на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эксперты связывают это с ужесточением наказаний. Размер взысканий также существенно вырос. Кроме того, скидка на быструю оплату снизилась с 50% до 25%.

По прогнозам годовые поступления от штрафов могут достичь 150-160 миллиардов рублей. Эти средства частично направляются в региональные бюджеты на поддержание и развитие дорожной инфраструктуры и установку камер.