Россияне заплатили рекордные 23 млрд штрафов за нарушение ПДД

Эфирная новость 23 0

Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Рекордные 23 миллиарда рублей штрафов за нарушение ПДД заплатили россияне с января по март 2025 года. Как выяснили «Известия», это на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эксперты связывают это с ужесточением наказаний. Размер взысканий также существенно вырос. Кроме того, скидка на быструю оплату снизилась с 50% до 25%.

По прогнозам годовые поступления от штрафов могут достичь 150-160 миллиардов рублей. Эти средства частично направляются в региональные бюджеты на поддержание и развитие дорожной инфраструктуры и установку камер.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.74
-0.01 90.20
-1.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:30
Страны «Большой семерки» отказались возвращать России активы
10:16
Жителей Петербурга предупредили о грозе и сильном ветре
10:01
В Москве готовятся к прощанию с легендой балета — Юрием Григоровичем
9:47
«Невольно буду»: как Анастасия Волочкова относится к статусу бабушки
9:34
«У нас Спарта»: Джиган и Самойлова рассказали о приключении своих детей
9:23
Россияне заплатили рекордные 23 млрд штрафов за нарушение ПДД

Сейчас читают

«Все-таки центр Питера»: Волочкова назвала еще одну причину продажи квартиры
Выпить и сесть за руль: можно ли полагаться на бесконтактный алкотестер
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025