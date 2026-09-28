Заплати налоги и спи спокойно: ФНС массово проверяет арендодателей

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Выявляют тех, кто получает деньги за квартиры, апартаменты или офисы, но не отражает их в декларации.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Новиков; 5-tv.ru

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ФНС массово проверяет арендодателей

В России начали массово проверять квартиры, которые сдают в аренду без уплаты налогов! Только в Москве в списке 154 тысячи граждан.

Сотрудники ФНС сопоставляют сведения о собственности, объявления о сдаче недвижимости и данные о доходах. Так выявляют тех, кто получает деньги за квартиры, апартаменты или офисы, но не отражает их в декларации. Причем под проверку могут попасть и те, кто сообщает государству лишь о части полученных средств.

В прошлом году ранее скрытые доходы легализовали около 60 тысяч москвичей. В бюджет дополнительно зачислили более девяти миллиардов рублей налогов и страховых взносов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России за год вдвое выросло число налоговых преступлений, совершенных физическими лицами, и на треть — организациями. По данным пресс-службы МВД, в первом полугодии 2026 года зафиксирован двукратный рост нарушений по статье 198 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и страховых взносов»), а число преступлений по статье 199 УК РФ («Уклонение организации от уплаты налогов и взносов») увеличилось на 34,5%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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