Путин: Россия не может бегать по миру и унизительно «клянчить подачки»

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 53 0

Президент отметил, что страна не будет просить что-то с протянутой рукой.

Фото, видео: Dmitri Lovetsky/ТАСС; 5-tv.ru

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Россия не будет обращаться к другим государствам за помощью с протянутой рукой и «клянчить подачки». Об заявил президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании Государственной думы девятого созыва.

«Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой. Во-первых, потому что, как я уже сказал, это унизительно. Во-вторых, нам никто не подаст», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что российская финансовая система и экономика, по его словам, чувствуют себя уверенно. При этом президент призвал ответственно подходить к решениям в экономической и финансовой сферах и не допускать ошибок.

Выборы в нижнюю палату парламента проходили с 18 по 20 сентября 2026 года. По итогам голосования мандаты распределились следующим образом: 349 мест получила «Единая Россия», 37 — КПРФ, 23 — ЛДПР, 19 — «Новые люди», 17 — «Справедливая Россия», одно — партия «Родина». Кроме того, мандаты достались четырем самовыдвиженцам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы девятого созыва. Глава государства обратился к депутатам и напомнил им об ответственности перед гражданами, которые поддержали их на выборах. По словам президента, все парламентарии прошли значительный путь публичной работы и взаимодействия с людьми.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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