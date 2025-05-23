Жители Ленобласти обеспокоены сносом новостроек

Мечта о жизни у Невы обернулась кошмаром для жителей поселка во Всеволожском районе Ленобласти. Люди купили участки, построили дома — все это абсолютно легально. Но спустя время из добросовестных домовладельцев превратились в злостных нарушителей. Вдруг выяснилось, что их коттеджи оказались в охранной зоне. В деталях скандала разбирался корреспондент «Известий» Максим Облендер.

В руках кипа писем и документов. Это тот случай, когда пришлось собирать бумаги, жаловаться и обивать пороги кабинетов чиновников. Сразу 19 семей могут остаться без жилья — их дома обещают сравнять с землей. И виновата, по их мнению, местная администрация. Пять лет назад люди купили землю, проверили все в Росреестре.

«Наша местная администрация выдала мне разрешение на строительство. И нам пришли иски, что мы нарушили закон. Оказывается, у нас охранная зона», — удивляется житель деревни Большие пороги Мария Крылова.

Речь об этом огромном памятнике. «Безымянная высота». Границы зоны охраны возникли еще в 2015 году. Но почему администрация не упомянула их в документах, почему Росреестр не обновил бумаги? Вот разрешение. В нем четко написано — объект ИЖС соответствует всем параметрам. Жители говорят, если бы знали — никто бы и покупать землю не стал. А так — взяли ипотеки, материнские капиталы. Ни у банков, ни у пенсионного фонда вопросов не возникло.

«Конечно, это обидно, самое ужасное, что я должна еще вернуть материнский капитал в пенсионный фонд. Мало того, что я все теряю — это единственное жилье у детей», — тревожится жительница деревни Большие пороги Ирина Белова.

Начались суды, в дело вмешалась прокуратура. Жильцы заказали свою историко-культурную экспертизу, та показала, что дома не мешают обзору на 20-метровый памятник. Но эти данные обжаловали, постановив, участки оставить жильцам, тут все в порядке, но капитальные строения — снести за свой счет.

«Мы тоже очень все подробно проверяли. Дом хороший, денег стоит немало, поэтому… Я не хочу думать об этом (денежных потерях. — Прим. ред.)», — ужасается местная жительница Алена Крысина.

В местной администрации убеждают: всех предупреждали. Да, выдали адрес, да, подведен свет, да продавали участки. Но это ничего не значит, дома в несколько этажей — самострой. Да и вообще, вопросы лучше задавать бывшему главе.

«У многих на участках еще даже не было никаких строений. Граждане по какой-то причине считали, что у них есть правовые основания строить эти капитальные строения», — комментирует ситуацию Вадим Тулаев, глава администрации Свердловского городского поселения.

Любопытный момент: пока людей заставляют сносить их дома, в деревне появляется новый мощный трансформатор. Вот он. И предназначен он для этого участка. Его площадь примерно 100 соток. Он тоже в охранной зоне, более того тут еще и проходит газ — это тоже ограничивающий многие нюансы стройки момент. Но здесь по информации жильцов задуман кемпинг с гостиницей и выходами к воде.

А в администрации якобы не знают ни про какую гостиницу. Хотя в Генплане эта информация имеется. Юристы советуют жильцам не сдаваться, ведь если суды тянутся так долго, значит действительно разбирают все нюансы. А пока рекомендуют обратить внимание на 342-й федеральный закон.

«Если до 2025 года лицо завело в такой охранной зоне объект, который не угрожает жизни, здоровью граждан и так далее, то в данном случае каких-то нарушения в этом нет. То есть такой объект имеет право на существование», — обращает внимание юрист Юрий Костко.

Жители Больших порогов не оставляют попыток дать ход своей историко-культурной экспертизе. Очередные правки были отправлены в комитет.

Параллельно продолжаются суды. Очевидно, что желания сносить дома, несмотря на отмашку прокуратуры, нет ни у семей, ни у администрации. Ведь если первые откажутся, обязать выводить спецтехнику могут уже чиновников.