Арт-павильоны с товарами столичных брендов откроют в рамках «Лета в Москве»

В рамках проекта «Лето в Москве» в городе будет запущено 13 арт-пространств, где можно будет приобрести продукцию столичных брендов. В этих пространствах будет представлено более 70 тысяч товаров, включая одежду, косметику, игрушки и сладости. Об этом сообщилазаместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Ассортимент будет представлен более чем 700 предпринимателями, которые участвуют в программе «Сделано в Москве». У каждой площадки будет своя концепция. Например, на Новом Арбате посетители смогут приобрести сладости и напитки, а на Гоголевском бульваре — книги по истории города, художественную литературу и настольные игры.

Флагманская площадка будет открыта на Болотной площади. Здесь будут представлены товары всех основных категорий. Также будет организована культурная программа с музыкальными выступлениями, лекциями предпринимателей, спортивными тренировками и мастер-классами для детей и взрослых. Рядом будет работать роллердром и летний кинотеатр.

Расписание мероприятий и режим работы павильонов опубликованы на официальной странице проекта.