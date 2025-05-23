Актер Гоша Куценко исполнил песню «Ребята с нашего двора» группы «Любэ» в рамках трибьюта «Любэ 35. Все опять начинается».

Артист признался, что очень любит этот музыкальный коллектив. Сначала ему предложили исполнить другую композицию из их репертуара, но он настоял именно на «Ребятах с нашего двора», несмотря на то, что никто не рискует браться ее перепеть.

«Мы сели с моим другом Русланом, аранжировщиком и композитором, начали думать. Он говорит: „Что ты хочешь с ней сделать? Она идеально сделана, такой легкий трип-хоп и диско-припевы“. Я говорю: „А что, если диско?“ Николай припевы начитывал, а я предложил их спеть», — рассказал Куценко.

Куценко отправил свою версию лидеру «Любэ» Николаю Расторгуеву. Он, в свою очередь, высоко оценил исполнение и назвал его одним из лучших каверов.

Песня «Ребята с нашего двора» вошла в пятый студийный альбом «Любэ» «Песни о людях», выпущенный в 1997 году.

Трибьют «Любэ 35. Все опять начинается» — это переосмысление песен группы другими артистами в их стиле. В проекте приняли участие более 50 исполнителей и коллективов разных поколений и жанров.

Первая часть альбома вышла 21 февраля, она включает в себя 14 треков. Открывает ее «Комбат» в исполнении заслуженного артиста РФ Александра Маршала. Также в первой части альбома звучат знакомые «Станция „Таганская“» в исполнении Гарика Сукачева, «Там, за туманами» в исполнении Елены Ваенги, «Конь» в исполнении хора Сретенского монастыря и «А река течет» в исполнении Джанго (Алексей Поддубный).

Кроме того, в записи трибьют-альбома приняли участие группа «Калинов мост», которые исполнили песню «Любэ» «Не губите, мужики», певец Хабиб, исполнивший песню «От Волги до Енисея», и другие исполнители.

По словам солистов «Любэ», они тщательно выбирали участников, не было случайных имен. Музыкантам интересно творчество приглашенных исполнителей.