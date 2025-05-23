«Позитивное развитие»: Лавров высказался о втором раунде переговоров с Украиной

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 55 0

Лавров: второй раунд переговоров с Украиной состоится, это уже позитивно

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Москва активно работает над меморандумом.

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной состоится, и это уже позитивный знак. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Да, мы за переговоры. Да, будет второй раунд переговоров. Они (Украинская сторона. — Прим. ред.) это подтвердили. Ну это уже позитивное развитие», — отметил Лавров.

Министр также отметил, что Москва активно работает над проектом меморандума о мирном соглашении, и уже находится в «продвинутой стадии».

До этого сообщалось, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в Ватикане в июне. Кроме того, в них, помимо представителей со стороны Москвы и Киева, может принять участие и американская делегация. Лавров прокомментировал и эту информацию.

«Я просто хочу сказать, чтобы не тратили собственные способности на проработку вариантов, которые не очень реалистичны», — сказал он.

Первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной прошли 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились представить свое видение механизмов прекращения огня.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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