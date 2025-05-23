Лавров: ЕС пытается вернуть США в свой лагерь

Евросоюз пытается вернуть США в свой «антироссийский» лагерь. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Они просто привыкли жить с предыдущей администрацией, которая возглавляла антироссийские действия и всячески поощряла к этому европейские столицы. Но сейчас, когда в Вашингтоне сменилась администрация, стало очевидно, что им просто так было удобно при администрации Байдена», — отметил глава МИД РФ.

Для России, подчеркнул Лавров, очевидно, что европейские лидеры поставили свою репутацию на то, чтобы втянуть ЕС в войну с нашей страной.

В то же время, они понимают, что как воздух Европе необходима поддержка США, уверен глава дипломатического ведомства.

«Они не потеряли надежды на то, чтобы использовать определенные круги в США для того, чтобы вернуть Президента Дональда Трампа, его администрацию в свой антироссийский лагерь и разделить с Соединенными Штатами ответственность. Они любят снимать с себя ответственность. Но уверен, что в этот раз не получится», — заключил министр иностранных дел.

Ранее 5-tv.ru публиковал реакцию западных СМИ на разговор Путина и Трампа.

Наиболее пессимистичны британские издания. The Times не скрывает разочарования. По версии газеты, Трамп должен был наказать Россию и объявить новые «сокрушительные», как они выражаются, санкции. На них рассчитывали европейские ястребы — Франция, Великобритания и Германия. Но вместо санкций хозяин Белого дома предложил России вести бизнес с Америкой.

Европейские лидеры шокированы позицией Трампа, — сообщает Financial Times. Как отмечает издание, Европе теперь в одиночку, без США, придется поддерживать Киев и оказывать давление на Россию.