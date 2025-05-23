Патрушев: все цели нацпроекта «Экологическое благополучие» будут достигнуты

Эфирная новость 51 0

Почти восемь миллионов гектаров леса высадили в России за шесть лет.

Фото, видео: Петр Ковалев/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Почти восемь миллионов гектаров леса высадили в России за последние шесть лет. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев в рамках 11-го Невского международного экологического конгресса.

Россия вносит огромный вклад в защиту экологии Земли — важно сохранить и приумножить уникальный ресурсный потенциал нашей страны.

«Сейчас мы будем работать с новым национальным проектом „Экологическое благополучие“. У нас выстроены системы контроля на уровне правительства, которые позволяют нам, по сути дела, в режиме реального времени оценивать, как достигаются цели. Соответственно, работа ведется, будет контролироваться, и все цели будут достигнуты», — отметил Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев.

Вице-премьер добавил, что на реализацию нацпроекта «Экологическое благополучие» до 2030 года будет направлено порядка 800 миллиардов рублей.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.71
-0.03 90.52
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:21
Генпрокуроры России и Мьянмы подписали документ о взаимной защите граждан
23:59
«Друзей не осталось»: Анна Асти рассказала о своем одиночестве
23:37
«Останется врагом»: украинских школьников учат ненавидеть Россию
23:15
«Все прошло штатно»: глава района Курской области Волобуев был прооперирован
23:03
Патрушев: все цели нацпроекта «Экологическое благополучие» будут достигнуты
22:40
Двое человек погибло в результате ДТП на трассе в Подмосковье

Сейчас читают

Неизвестный открыл стрельбу на вокзале в Курской области
«Светлый человек»: Майданов об участии SHAMAN в «Интервидении»
«Сиянию» Кубрика — 45 лет: как сложилась судьба актеров знаменитого хоррора
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025