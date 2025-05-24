Не просто прогулка: в чем польза от скандинавской ходьбы и как это делать

Даже в этом виде активности есть свои ограничения и противопоказания. И их необходимо соблюдать, чтобы не обернуть нагрузку во вред здоровью.

Спортивная ходьба со специальными палками — скандинавская — требует серьезного отношения, несмотря на внешнюю простоту этой активности. Врач-терапевт Анастасия Агаева рассказала «Известиям», в чем заключается ее польза, что нужно знать перед началом занятий и объяснила основы правильной техники. Доктор подчеркнула, что ходьба подходит для людей всех возрастов, любого пола и уровня исходной подготовки.

«Помогает задействовать около 90% мышц организма, так как в работу вовлекается не только нижняя, но и верхняя часть тела. Это, в свою очередь, делает тренировки максимально эффективными для поддержания здоровья», — заявила Агаева.

Скандинавская ходьба благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, способствует снижению уровня стресса, укреплению мышц, суставов, иммунитета, улучшает координацию движений, выносливость. Благодаря участию всех групп мышц в тренировке, сжигается больше калорий по сравнению с обычной ходьбой.

Что касается противопоказаний, отказаться от активности стоит при наличии острых воспалительных заболеваний (артрит, воспаление суставов), сердечно-сосудистых, включая недавно перенесенный инфаркт миокарда, при гипертонии, патологии костно-мышечной системы (переломы, остеопороз), а также при нарушениях координации и равновесия. Не берите в руки палки, если имеете в анамнезе неврологические недуги, чувствуете слабость или нарушение чувствительности в конечностях (болезнь Паркинсона). В ряде случаев запрет на ходьбу выносят беременным женщинам.

Агаева советует выбирать спортивную форму из «дышащих» материалов, обувь с фиксацией стопы, кроссовки или спортивные туфли. Палки лучше иметь регулирующиеся по длине с надежным фиксатором для рук и хорошим сцеплением наконечника. Начинать тренировку надо с разминки, чтобы разогреться, сразу ускоряться тоже не надо, скорость лучше наращивать постепенно, но так, чтобы было комфортно, без одышки.

«Спину нужно держать ровно, плечи должны быть расслаблены и опущены, взгляд — вперед. Палки следует держать от себя под углом около 45 градусов к земле. Руки должны двигаться в ритме с ногами: когда одна нога впереди, противоположная рука должна быть впереди с палкой», — добавила терапевт.

Врач рекомендует совершать шаги средней длины, плавно приземляться на пятку, затем перекатываться на носок. Дышать нужно равномерно и глубоко — вдох через нос, выдох через рот, синхронизируя дыхание с ритмом ходьбы. В конце тренировки необходима заминка, чаще всего это упражнения на растяжку, помогающие избежать болей в мышцах.

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