Первая ссора? SНАМАN получил букетом по лицу от Мизулиной

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 174 0

SНАМАN получил букетом цветов по лицу от Екатерины Мизулиной

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Стоит ли поклонникам волноваться за пару?

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ударила букетом цветов по лицу своего возлюбленного — заслуженного артиста России Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN.

Однако поклонникам пары не стоит волноваться. Это была всего лишь сценка, разыгранная влюбленными для нового клипа артиста на песню «Первая любовь». На самом деле у Екатерины и Ярослава в отношениях все хорошо.

SHAMAN посвятил композицию выпускникам и выпустил ее сегодня, в день, когда в школах страны прозвучал последний звонок. Для клипа артист использовал видеоролики, которые ему в течение недели присылали российские подростки. В нем школьники делились своими настоящими эмоциями, поэтому клип получился таким искренним и трогающим за душу любого, кто выпускается сейчас и уже давно окончил школ.

Ранее 5-tv.ru более подробно рассказал о том, какой смысл SHAMAN заложил в композицию «Первая любовь».

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