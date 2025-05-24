Новый хит выпускных и последних звонков: SHAMAN выпустил песню «Первая любовь»

Также представлен клип! Он состоит из реальных роликов, которые снимали школьники со всей России и выкладывали в соцсетях.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, написал песню «Первая любовь», которая отлично подходит для школьных выпускных и последних звонков. Но это еще не все — исполнитель также выпустил и клип на новую композицию.

Он состоит из роликов старшеклассников со всей России, которые участвовали в челлендже и публиковали их в своих социальных сетях под специальным хештегом. О конкурсе и выходе песни SHAMAN объявил прежде в личном Telegram-канале. Он выложил видео, в котором пропел отрывок трека со своей возлюбленной — главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

«Первая любовь очень важна в жизни, даже если ничего не сложилось. Это трудный этап взросления: сердце бьется чаще, мозг закипает, все происходит в первый раз. В момент, когда тебе говорят „прощай“, — мир теряет свои краски, все вокруг кажется лишенным смысла.

Правильная песня, помогающая прожить эти эмоции, пропеть или прокричать их вместе с музыкантом, тут работает как психолог — помогает бережно пройти через все переживания… У каждого из нас в сердце есть отдельный уголок для таких песен», — рассказал Ярослав Дронов о своем треке.

По словам SHAMAN, лирический герой этой песни — обычный старшеклассник, который рассказывает историю своей первой любви. Однако она заканчивается, как и детство, с выпуском из школы.

Песня и клип «Первая любовь» уже доступны для слушателей на основных музыкальных площадках и видеоплатформах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Денис Майданов отреагировал на участие SHAMAN в «Интервидении».