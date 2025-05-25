Над Солнцем заметили объект в виде «жар-птицы»

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 19 0

Размером этот необычный объект больше Земли в десять раз.

Над Солнцем заметили объект размером больше Земли в виде «жар-птицы»

Фото: 5-tv.ru

Над Солнцем заметили объект в виде «жар-птицы». Снимок загадочного явления опубликовала пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Ученые получили фото с одного из телескопов LASCO.

Птица над СолнцемПтица над Солнцем. Telegram/Космическая погода — XRAS.RU /lpixras

«На изображении как будто бы отчетливо видна „птица“ или „летательный аппарат“ с тянущимся за ним „пламенным следом», — говорится в сообщении.

Необычный объект размером больше Земли в десять раз. Размер «крыла» у «жар-птицы» составляет около 150 тысяч километров. А высота ее «полета» над поверхностью Солнца насчитывает два миллиона километров.

Представители лаборатории призвали своих подписчиков обсудить явление и рассмотреть абсолютно любые версии его происхождения: инопланетян, плазменную жизнь и теории заговора. Сотрудники ИКИ РАН пошутили, что в случае последнего нужно поспешить, так как ЦРУ может закрыть доступ к снимкам.

Ранее 5-tv.ru предупреждал о том, что метеозависмым стоит приготовиться. На Солнце была зафиксирована супермощная вспышка.

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