Игорь Краснов прилетел в Камбоджу с рабочим визитом

Сотрудничество в сфере безопасности обсудят сегодня и в Камбодже, куда впервые с рабочим визитом прибыл генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Наши страны уже более десяти лет ведут совместную борьбу с организованной преступностью. У трапа Игоря Краснова встретили посол России в Камбодже, генпрокурор и руководители Минюста страны.

Официальная часть началась с возложения венков к монументу Независимости и памятнику королю Нородому Сиануку. В ближайшее время российский генпрокурор проведет встречи с главами правоохранительных органов Королевства.

Планируется подписание и целого ряда двухсторонних соглашений. Они помогут эффективнее бороться с трансграничной преступностью.