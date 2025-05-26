Игорь Краснов прилетел в Камбоджу с рабочим визитом

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Генпрокурор РФ возложил венки к Монументу независимости Королевства.

Фото, видео: Telegram/Генпрокуратура России/genprocrf; 5-tv.ru

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Сотрудничество в сфере безопасности обсудят сегодня и в Камбодже, куда впервые с рабочим визитом прибыл генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Наши страны уже более десяти лет ведут совместную борьбу с организованной преступностью. У трапа Игоря Краснова встретили посол России в Камбодже, генпрокурор и руководители Минюста страны.

Официальная часть началась с возложения венков к монументу Независимости и памятнику королю Нородому Сиануку. В ближайшее время российский генпрокурор проведет встречи с главами правоохранительных органов Королевства.

Планируется подписание и целого ряда двухсторонних соглашений. Они помогут эффективнее бороться с трансграничной преступностью.

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