Дегтярев передал сборной России по воднолыжному спорту новый катер

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 36 0

Национальная команда получила современное оборудование на грант Минспорта — впервые с 1980-х годов.

Фото, видео: Пресс-служба Минспорта; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Министр спорта, президент Олимпийского комитета Михаил Дегтярев торжественно передал сборной по воднолыжному спорту профессиональный катер MASTERCRAFT PROSTAR. Он был приобретен на грант Министерства спорта по инициативе Федерации воднолыжного спорта России.

Судно MASTERCRAFT PROSTAR — высокотехнологичная модель, выполненная в редкой комплектации, специально запрошенной Федерацией. Михаил Дегтярев, вручая судно спортсменам, отметил важность поддержки со стороны государства.

«Сборная не получала новых катеров от государства с 1980-х годов. Федерация обратилась в Минспорт, мы профинансировали грант и, наконец, ребята получили вот такой новый аппарат. Он в редкой комплектации, но именно такую они и просили. Будет служить, уверен, много лет», — заявил министр спорта. 

Он отметил, что команда у сборной большая — почти 100 человек, 18 тренеров. Им понадобится как минимум еще один катер для других дисциплин.

На мероприятии также состоялась презентовали отечественные спортивные разработки: новый вейкборд «МИР» и гидрокостюм «АНКЕР».

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.71
-0.03 90.52
0.32
Месяц Водной Лошади: китайский гороскоп на июнь 2025 года

Последние новости

14:45
«Хорошо обеспечены на зиму»: Россия и Сербия продлили договор о поставках газа
14:32
Самый знойный июнь: в России ожидается жара свыше 30 градусов
14:16
«Зенит» отметил 100-летний юбилей: как Петербург устроил легендарный праздник
14:03
Умер заслуженный деятель искусств России Виктор Галкин
13:51
С начала года сервис «Социальное такси» перевез более 71 тысячи маломобильных пассажиров
13:34
Месяц Водной Лошади: китайский гороскоп на июнь 2025 года

Сейчас читают

Танкер, который не смогла захватить Эстония, прошел обратно с нефтью под новым именем
«Приходилось бегать»: какие «беременные» капризы появились у фигуристки Трусовой
Начало нового: астропрогноз для всех знаков зодиака на июнь 2025 года
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025