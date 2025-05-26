SHAMAN развивает собственный продюсерский центр

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 43 0

Артист записал совместный трек с другом Никитой Осиным.

SHAMAN развивает собственный продюсерский центр

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, продолжил развитие собственного продюсерского центра. Первым подопечным, после самого учредителя, стал его друг и певец Никита Осин. Об этом Ярослав рассказал в соцсети перед премьерой нового трека.

Как уточнял Дронов, с музыкантом они дружит уже 13 лет, начиная с совместного обучения в Академии музыки имени Гнесиных.

«Ранее я написал для него несколько композиций в стиле лирический шансон. Одна из них в его исполнении стала частью моей концертной программы «Ты моя 2025», — пояснял SHAMAN.

Сейчас Ярослав Дронов написал песню «Друг», которую исполнил в дуэте с Осиным. Премьера прошла 26 мая 2025 года в прямом эфире на «Радио Шансон».

Артист открыл продюсерский центр в 2022 году. Тогда он уточнял, что планирует сначала сфокусироваться на личном продвижении проекта, а позднее приступить к поиску и развитию музыкальных талантов.

В качестве приоритетных направлений деятельности SHAMAN называл лицензирование и создание как музыкальной, так и видео продукции, а также менеджмент и продвижение артистов, организацию гастрольных туров и концертов.

Ранее 5-tv.ru писал, что SНАМАN получил букетом по лицу от главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, с которой они состоят в отношениях.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.66
-0.05 90.46
-0.06
Месяц Водной Лошади: китайский гороскоп на июнь 2025 года

Последние новости

0:00
Ветераны СВО совершили тренировочные выходы на Эльбрус
23:57
Разрушает не только легкие: как табак провоцирует рак губ
23:40
Минстрой планирует ужесточить процедуру приемки квартир
23:19
На ужине Трампа единственным вкусным блюдом оказался хлеб с маслом
22:48
SHAMAN развивает собственный продюсерский центр
22:20
В Ливерпуле автомобиль протаранил толпу болельщиков, есть пострадавшие

Сейчас читают

Танкер, который не смогла захватить Эстония, прошел обратно с нефтью под новым именем
Весь вред на кожице: чем виноград опасен для здоровья
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025