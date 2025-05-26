SHAMAN развивает собственный продюсерский центр

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, продолжил развитие собственного продюсерского центра. Первым подопечным, после самого учредителя, стал его друг и певец Никита Осин. Об этом Ярослав рассказал в соцсети перед премьерой нового трека.

Как уточнял Дронов, с музыкантом они дружит уже 13 лет, начиная с совместного обучения в Академии музыки имени Гнесиных.

«Ранее я написал для него несколько композиций в стиле лирический шансон. Одна из них в его исполнении стала частью моей концертной программы «Ты моя 2025», — пояснял SHAMAN.

Сейчас Ярослав Дронов написал песню «Друг», которую исполнил в дуэте с Осиным. Премьера прошла 26 мая 2025 года в прямом эфире на «Радио Шансон».

Артист открыл продюсерский центр в 2022 году. Тогда он уточнял, что планирует сначала сфокусироваться на личном продвижении проекта, а позднее приступить к поиску и развитию музыкальных талантов.

В качестве приоритетных направлений деятельности SHAMAN называл лицензирование и создание как музыкальной, так и видео продукции, а также менеджмент и продвижение артистов, организацию гастрольных туров и концертов.

Ранее 5-tv.ru писал, что SНАМАN получил букетом по лицу от главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, с которой они состоят в отношениях.