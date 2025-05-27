Захарова: у Мерца надо забрать «салфетку» после слов о дальнобойном оружие

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 14 0

Захарова указала на противоречие в заявлениях ФРГ о военной поддержке Киева

Захарова потребовала забрать «салфетку» у Мерца после слов о дальнобойном оружие

Фото: Reuters/Stefan Rousseau

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Расхождения в заявлениях политиков заставляют задуматься об их здравомыслии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу противоречия в словах вице-канцлера ФРГ Ларса Клингбайля и канцлера Фридриха Мерца в отношении снятия ограничений на дальность оружия, которое поставляется в пользование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат с иронией прокомментировала заявления политиков с просьбой забрать у них «салфетку» и «ложечку для сахара».

«Надеюсь, хоть эти двое не подрались, как Макроны», — отметила она.

До этого Фридрих Мерц сообщал, что Германия отменила ограничения на дальнобойность оружия, поставляемого киевскому режиму. В это же время Ларс Клингбайль заявления канцлера опроверг.

Захарова же вспомнила ситуацию, происшедшую 12 мая. Тогда главными лицами события стали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Фридрих Мерц, которые в ходе своего визита в Киев оставили на столе вагона салфетку и ложку, попавшие в кадр, которые пользователи сети сочли за признаки употребления запрещенных веществ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Макрон прилюдно получил пощечину от жены.

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