Расхождения в заявлениях политиков заставляют задуматься об их здравомыслии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу противоречия в словах вице-канцлера ФРГ Ларса Клингбайля и канцлера Фридриха Мерца в отношении снятия ограничений на дальность оружия, которое поставляется в пользование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат с иронией прокомментировала заявления политиков с просьбой забрать у них «салфетку» и «ложечку для сахара».

«Надеюсь, хоть эти двое не подрались, как Макроны», — отметила она.

До этого Фридрих Мерц сообщал, что Германия отменила ограничения на дальнобойность оружия, поставляемого киевскому режиму. В это же время Ларс Клингбайль заявления канцлера опроверг.

Захарова же вспомнила ситуацию, происшедшую 12 мая. Тогда главными лицами события стали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Фридрих Мерц, которые в ходе своего визита в Киев оставили на столе вагона салфетку и ложку, попавшие в кадр, которые пользователи сети сочли за признаки употребления запрещенных веществ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Макрон прилюдно получил пощечину от жены.