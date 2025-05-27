Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в организации обмена пленными

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С 23 по 25 мая на Родину вернулись 880 военных и 120 мирных жителей.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Владимир Путин поблагодарил Александра Лукашенко за помощь в организации обмена пленными между Россией и Украиной.

Накануне вечером российский лидер провел телефонный разговор с президентом Белоруссии. Именно в союзную Республику привезли освобожденных россиян, где им оказали медицинскую и психологическую помощь.

Обмен по формуле «1000 на 1000 человек» проходил в три этапа — с 23-го по 25 мая. Договоренность о нем была достигнута на переговорах в Стамбуле. В результате из украинского плена на родину вернулись 880 военных и 120 мирных жителей.

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