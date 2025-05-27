Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов впервые прибыл с рабочим визитом в Лаос

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Цель встречи — подписание Программы сотрудничества, направленной на укрепление взаимоотношений между странами.

Фото, видео: Михаил Метцель/ТАСС; 5-tv.ru

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов впервые прибыл с рабочим визитом в Лаос. В аэропорту его встретили Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ Владимир Калинин и руководство Верховной народной прокуратуры Лаоса.

В истории взаимодействия надзорных ведомств двух стран это первый визит Генерального прокурора РФ в Лаосскую Народно-Демократическую Республику. В ходе поездки Игорь Краснов проведет переговоры со своим коллегой, Генеральным прокурором Лаоса Сайсаной Кхотпхутхон.

Цель встречи — подписание Программы сотрудничества, направленной на укрепление и дальнейшее развитие взаимоотношений между государствами. В столице Лаоса — Вьентьяне — также пройдут встречи Краснова с главами профильных компетентных органов и другими официальными лицами.

Впервые Генпрокуроры РФ и Лаоса встретились в сентябре прошлого года в рамках IX Восточного экономического форума (ВЭФ). Сайсана Кхотпхутхон тогда принял участие в ВЭФ по приглашению Игоря Краснова.

В результате первой встречи было подписано межведомственное соглашение о сотрудничестве. Этот документ — фундамент для взаимодействия надзорных ведомств двух государств по широкому кругу вопросов. Одна из его функций — правовое основание для бесплатного обучения граждан Лаоса в Университете прокуратуры РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Игорь Краснов прилетел в Камбоджу с рабочим визитом.

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов впервые прибыл с рабочим визитом в Лаос

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