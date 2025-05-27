США получили от Украины список условий для заключения мирного соглашения

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 32 0

Вскоре такой же документ передаст Россия.

США получили от Украины список условий для заключения мирного соглашения

Фото: www.globallookpress.com/© Sergey Elagin

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США получили от Украины список условий для заключения мирного соглашения. Об этом сообщил специальный представитель американского лидера Кит Келлог в беседе с Fox News.

«Мы получили его от украинской стороны. Нам нужно получить его и от российской стороны. Затем объединим их», — сказал Келлог.

Он объяснил, что после работы с документами обеих сторон будет организован следующий раунд переговоров. Вероятное место проведения — Женева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Песков рассказал о сроках следующего раунда переговоров с Украиной. Назвать точную дату невозможно, все зависит от того, как скоро будут выполнены достигнутые договоренности. Это, прежде всего, обмен пленными 1000 на 1000. Следующий этап — обмен перечнями условий.

Сейчас не рассматривается вариант смены российской переговорной группы. По словам Пескова, «работа только началась, и она будет продолжаться». В состав делегации РФ вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

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