Свадьбы не было? Раскрыт секрет статуса дочери Волочковой Ариадны

Официальная церемония может пройти предстоящим летом.

Дочь заслуженной артистки России Анастасии Волочковой Ариадна на самом деле не вышла замуж. Об этом в беседе с Woman.ru рассказала мачеха звездной наследницы Елена Николаева.

По ее словам, мероприятие, прошедшее в конце апреля в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге, в действительности являлось лишь венчанием и организованной торжественной частью со стороны балерины. Избранник же еще несостоявшейся жены — молодой человек по имени Никита, как и сама девушка, публичности не хотел, поэтому молодые предпочли самостоятельно организовать будущее празднование.

«Свадьбы у них еще не было, было только венчание. Порой придираюсь к словам, но свадьба классическая с ЗАГСом и регистрацией еще впереди. Весной прошло венчание, с мамой они отмечали заключение религиозного союза», — пояснила Елена.

К тому же Николаева дополнила, что дата предстоящей церемонии бракосочетания держится в тайне. Другие детали заключения союза жених и невеста также не раскрывают. Известно только, по словам собеседницы, что свадьба запланирована на август с привлечением известного режиссера.

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