«Невольно буду»: как Анастасия Волочкова относится к статусу бабушки

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 31 0

Анастасия Волочкова: не мечтаю стать бабушкой

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Единственная дочь балерины недавно вышла замуж.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова не мечтает стать бабушкой. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала сама балерина на XIV Русской музыкальной премии телеканала RU.TV.

Знаменитость не грезит о внуках, но подчеркивает, что это зависит не от ее желаний.

«Я не мечтаю стать бабушкой, могу сказать: если у Ариадны (дочь Анастасии. — Прим. ред.) родится ребенок, то я невольно буду бабушкой», — призналась артистка.

Ариадна — единственная наследница балерины. Она появилась на свет в сентябре 2005 года. Ее отец — бизнесмен Игорь Вдовин.

В конце апреля 19-летняя дочь знаменитости вышла замуж. Торжество проходило в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. Об избраннике Ариадны Никите Григоряне мало что известно, и общаться с представителями прессы он не спешит.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Волочкова назвала причину продажи квартиры в центре Северной столицы. Данную жилплощадь балерине подарил экс-супруг Сулейман Керимов. Площадь помещения составляла 200 квадратных метров.

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