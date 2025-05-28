«Можно выиграть крупную сумму»: как россиянам сэкономить на отпуске

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Популярные зарубежные направления среди соотечественников сейчас — Турция, Китай, Таиланд и Египет.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Как сэкономить на летнем отдыхе? Туристические лайфхаки и планы россиян на лето сегодня обсуждали в пресс-центре МИЦ «Известий». Одна из главных тем — изменение цен на популярные направления, как внутри страны, так и за рубежом.

«Как и авиатопливо, гостиницы прибавляют 7-12% к стоимости ежегодно, это процесс постоянный, но скидки, которые дает и оператор отеля по раннему бронированию, они могут нивелировать это подорожание, поэтому раннее бронирование, оно сильно стимулировано и отелями, и операторами, и там действительно можно выиграть серьезную сумму», — прокомментировал директор национального Союза профессионалов туриндустрии Владимир Каганер.

Планируется, что этим летом россияне совершат 50 миллионов поездок. Популярные зарубежные направления — Турция, Китай, Таиланд и Египет. Путешественникам рекомендуют остерегаться мошенников. Среди основных схем: подложные сайты с онлайн-бронированием и продажа путевок так называемыми турагентами-фрилансерами.

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