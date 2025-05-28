«Хочет, как у мамы»: Волочкова прояснила ситуацию с браком дочери

Дату настоящей свадьбы озвучила мачеха Ариадны, Елена Николаева.

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова заявила, что ее дочь Ариадна не зарегистрировала свой брак из-за стремления повторить судьбу родителей. Слова балерины приводит StarHit.ru.

«Возможно, Ариадна повторяет мой путь с этими отсутствиями штампов. Наша свадьба с бывшим мужем (Игорем Вдовиным. — Прим.ред.) была свадьбой века… И мы с бывшим мужем не поставили штамп в паспорте, потому что я этого не хотела», — призналась Волочкова.

Она поделилась, что не приемлет штампов «ни при каких обстоятельствах». Волочкову нисколько не печалит, что Ариадна идет по ее стопам. Балерина считает свой опыт удачным, а потому не видит ничего плохого в желании дочери учиться на нем.

«Да, Ариадна хочет, как у мамы, а что в этом плохого? А мне нравится, что она пытается меня копировать! Это же прекрасно, что ей хочется, как у мамы и папы», — добавила артистка.

Вместе с тем, пользователи Сети уверены, что слова Волочковой — лишь попытка сохранить лицо. Дело в том, что дату настоящей свадьбы назвала не балерина, а мачеха Ариадны Елена Николаева. По предварительной информации, на торжество не пригласили ни СМИ, ни саму Волочкову.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что раскрыт секрет статуса дочери Волочковой Ариадны.