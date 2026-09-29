Влад Соколовский довел жену до слез откровенным признанием

Влад Соколовский посвятил жене трогательное признание в годовщину отношений

Влад Соколовский и модель Ангелина Суркова отметили годовщину отношений. Певец посвятил публикацию супруге в личном блоге, в которой поблагодарил ее за поздравление и поделился личными воспоминаниями об их совместной жизни.

Артист назвал Ангелину «женщиной в эталонном понимании» и рассказал, что встреча с ней стала лучшим событием в его жизни.

«Ты однозначно лучшее, что произошло с моим сердцем за всю жизнь! Помнишь, недавно мы с тобой сошлись на том, что вовсе не искали „идеальных“ отношений или „идеального“ партнера. Скорее, казалось, что все обречено на катастрофическое фиаско.», — поделился Соколовский.

При этом, по словам певца, спустя годы его чувства к супруге не стали слабее. Он признался, что испытывает к Ангелине эмоции, похожие на те, что были во время их первой встречи, и задался вопросом, что ждет пару дальше.

Признание Соколовского настолько растрогало Ангелину, что она расплакалась.

«Довел до слез», — коротко написала модель в комментариях к публикации мужа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участник группы «БиС» Влад Соколовский рассказал о трудностях второго брака с Ангелиной Сурковой.

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