Уже помолвлены? Товстик подарил Дибровой кольцо за несколько миллионов — фото

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 1 154 0

В окружении пары объяснили, что речь идет о подарке стоимостью в миллионы.

Фото: Роман Товстик сделал предложение Полине Дибровой

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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Роман Товстик подарил Полине Дибровой кольцо за несколько миллионов

Друзья модели Полины Дибровой и бизнесмена Романа Товстика опубликовали видео, на котором бизнесмен дарит возлюбленной кольцо. Подробнее об этом сообщает продюсер Сергей Тюпаев в соцсетях.

Кадры моментально породили слухи о предложении руки и сердца. На видео Полина протягивает руку, Роман надевает украшение, после чего пара целуется.

Более того, автор ролика — продюсер Сергей Тюпаев — явно старался заинтриговать публику, подогрев слухи подписью на кадрах.

«Пока Товстик делал предложение Дибровой, я тоже не растерялся…», — гласила подпись к видео.

Однако поздравлять влюбленных со свадьбой пока преждевременно. По словам источников из окружения, передает StraHit.ru, Роман всего лишь решил порадовать любимую дорогим подарком. Стоимость кольца, по некоторым данным, исчисляется несколькими миллионами рублей.

«Многие решили, что Рома сделал Поле предложение, но не надо торопить события. <…> Если обратить внимание на палец, то и вопросов никаких не будет», — пояснили в окружении пары.

Действительно, Товстик надел Дибровой кольцо на средний палец, а не на безымянный, как было бы при помолвке. Тем не менее после всех событий последнего года поклонники не оставляют надежды, что отношения пары в итоге увенчаются официальным браком.

Фото: Instagram*/tyupaev_producer

История Дибровой и Товстика началась на фоне двух громких разводов. В 2025 году Полина рассталась с телеведущим Дмитрием Дибровым, от которого родила троих сыновей. Параллельно Роман развелся с женой Еленой после двадцати лет совместной жизни и шестерых общих детей.

Оба разрыва стали неожиданностью для публики. Семьи были хорошо знакомы: Дибровы и Товстики жили по соседству, дружили, а Полина даже стала крестной матерью ребенка Романа и Елены.

По словам Полины, она не захотела жить в обмане и честно призналась Дмитрию в чувствах к другому мужчине. Елена Товстик придерживается иной версии: по ее утверждению, бывший супруг давно изменял ей с Полиной, которую она считала своей подругой.

Конфликт и судебные разбирательства Товстиков продолжаются до сих пор. Например, недавно суд отказал Елене в признании недействительным брачного договора с Романом Товстиком — согласно документу, экс-супруга предпринимателя не сможет забрать себе половину нажитого имущества, но без средств к существованию она, тем не менее, не останется.

Дибровы же смогли уладить вопросы с разводом быстро и с куда меньшими потрясениями, чем другая сторона этой пикантной истории.

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