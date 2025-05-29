Ветеран СВО Заур Гурциев погиб в результате взрыва в Ставрополе

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 70 0

Рассматриваются все версии, в том числе организация теракта нацистами с Украины.

Ветеран СВО погиб в результате взрыва в Ставрополе этой ночью

Фото: времягероев.рф

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Ветеран СВО, участник программы «Время героев» Заур Гурциев погиб в результате ночного взрыва в Ставрополе, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Рассматриваются все версии, в том числе организация теракта нацистами с Украины, отметил он.

Губернатор добавил, что на месте происшествия работают правоохранительные органы, спецслужбы. Идут следственные действия.

Ночью глава города Иван Ульянченко сообщил о гибели двух мужчин после, предположительно, взрыва во дворе жилого дома на улице Чехова. По словам очевидцев, незадолго до происшествия погибшие сидели на лавочке и распивали спиртное. При взрыве повреждения получили несколько припаркованных автомобилей. Саму многоэтажку взрывная волна не задела. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белгородской области железнодорожный поезд наехал на взрывное устройство. Об этом сообщил губернатора региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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