В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 19 0

В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство

В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Известия

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Оно было заложено под рельсами.

В Белгородской области железнодорожный поезд наехал на взрывное устройство. Об этом сообщил губернатора региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате произошел взрыв. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в Новооскольском округе. Губернатор поделился, что в результате взрыва была повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Он отметил, что было временно приостановлено движение поездов. А также добавил, что в результате происшествия никто не пострадал.

Более подробная информация о причинах инцидента уточняется. На месте работают экстренные и оперативные службы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Тверской области задержаны два подростка. Они готовили теракт, выполняя задание украинской стороны. Юноши должны были в накануне юбилея Дня Победы поджечь военкомат самодельными взрывными устройствами. Однако их план раскрыли и сорвали сотрудники Федеральной службы безопасности.

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