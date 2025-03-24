От «Блестящих» до блеклых красок: как изменилась Ольга Орлова после 45 лет

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Анна Криушина
Анна Криушина 52 0

7Дней.ru: Ольга Орлова внешне постарела после поздних родов по мнению фанатов

От «Блестящих» до блеклых красок: как изменилась Ольга Орлова после 45 лет

Фото: www.globallookpress.com/Roman Naumov

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Новое фото певицы с семейного торжества вызвало недовольство поклонников.

Поклонники считают, что солистка группы «Блестящие» 45-летняя Ольга Орлова на своих новых фотографиях выглядит осунувшейся и уставшей, словно постаревшей на несколько лет. Об этом пишет портал 7Дней.ru.

Особое внимание пользователей сети привлек кадр, сделанный в загородном доме Орловой. Несмотря на элегантный белый костюм, поклонники отметили, что певица выглядит не так свежо, как обычно.

Ранее в конце года Орлова жаловалась на ухудшение здоровья. При разгибании у нее немели руки и ноги. Медики диагностировали у звезды остеоартрит с поражением локтевых суставов, остеопороз и остеохондроз позвоночника. Ольга очень переживала из-за диагнозов, но, узнав, что такие заболевания нередки, успокоилась.

Фанаты предполагают, что проблемы со здоровьем и изменения во внешности могут быть связаны с поздними родами — дочь Анну знаменитость родила после 40 лет. Хотя сама звезда всегда утверждала, что беременность и послеродовой период прошли гладко, поклонники видят явные перемены.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Орлова продолжает вести активную жизнь, регулярно появляясь на публике и радуя поклонников новыми снимками в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Орлова прокомментировала сплетни о первом браке.

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