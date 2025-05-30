Курск подвергся атаке украинских беспилотников

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Один человек получил осколочные ранения, повреждены здания городской больницы и жилого дома.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Украинские беспилотники ночью атаковали Курск.

В результате удара ранен один мирный житель. Он ехал в автомобиле, когда рядом разорвался снаряд. Пострадавший получил осколочные ранения и был госпитализирован.

Обломками другого дрона повреждено здание Курской городской больницы. Здесь обошлось без раненых. Также части беспилотника упали во двор жилого дома.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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