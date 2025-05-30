Курск подвергся атаке украинских беспилотников
Один человек получил осколочные ранения, повреждены здания городской больницы и жилого дома.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Украинские беспилотники ночью атаковали Курск.
В результате удара ранен один мирный житель. Он ехал в автомобиле, когда рядом разорвался снаряд. Пострадавший получил осколочные ранения и был госпитализирован.
Обломками другого дрона повреждено здание Курской городской больницы. Здесь обошлось без раненых. Также части беспилотника упали во двор жилого дома.
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