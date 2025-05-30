Без стеснения: Воробьев с женой поддались чувствам на публике

Они поженились еще в апреле.

Актер и певец Алексей Воробьев впервые страстно поцеловал на публике свою жену оперную певицу Аиду Гарифуллину. Это произошло во время романтического свидания в одном из ресторанов на Патриарших прудах в Москве. Об этом сообщает 7Дней.ru со ссылкой Telegram-каналы.

Сначала пара практически не проявляла чувств, но позже Воробьев поцеловал свою избранницу.

Алексей и Аида поженились еще в апреле, тихо расписавшись в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Романтические отношения между певцами начались еще зимой прошлого года. В то время они вместе приняли участие в третьем сезоне шоу «Фантастика». Несмотря на то, что во время поцелуя у обоих были обручальные кольца, официальных сообщений от селебрити нет до сих пор.

Еще до свадьбы их часто замечали вместе во время совместных отпусков за границей и выходов в общественные места в России. Актер посещал заграничные выступления Аиды.

Алексей Воробьев известный сердцеед. В 2008 году появилась информация о его романе с актрисой Анной Чиповской, известной своей работой в театре. Также Воробьев имел отношения с Оксаной Акиньшиной. Однако в 2011-м они расстались. В том же году избранницей актера стала певица Виктория Дайненко. Алексей уже давно пытается найти любовь. Ради этого он даже пошел на шоу «Холостяк».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что после перенесенного в 2013 году инсульта у певца и актера Алексея Воробьева отсутствует кожная чувствительность с одной стороны тела.