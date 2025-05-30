Жертвы «Михаила Булгакова»: из-за отравления на теплоходе возбуждено еще одно уголовное дело

Симптомы ротавирусной инфекции обнаружены у 79 пассажиров.

Возбуждено уже второе уголовное дело из-за отравления на теплоходе «Михаил Булгаков». Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (МСУТ СК) России.

Предварительное следствие установило, что во время круиза, проходившего с 19 по 29 мая, на теплоходе «Михаил Булгаков» у 79 пассажиров, в том числе шести детей, выявлены симптомы ротавирусной инфекции. Одного из путешественников даже предложили отправить в больницу во время остановки в Угличе, однако тот отказался.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

Это уже второе уголовное дело, связанное с теплоходом. Утром 30 мая в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры сообщили, что органы начали проверку по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей»).

Теплоход «Михаил Булгаков» совершал круиз по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва с 19 по 29 мая. Всего судно может взять на борт до 280 пассажиров. Экипаж насчитывает 96 человек. Теплоход совершил вынужденную остановку в Угличе, где с него сошли 49 взрослых из 244 находящихся на борту. Круизная компания предложила всем пострадавшим 10-процентную скидку на все последующие морские путешествия. Случившимся сразу заинтересовалось Ярославское отделение Роспотребнадзора.

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