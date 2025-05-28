Хладнокровное покушение: в Московском зоопарке посетитель попытался отравить леопарда

Мужчина бросил зверю горсть подозрительных таблеток.

В Москве ищут посетителя зоопарка, который совершил покушение на леопарда. В клетку с краснокнижным хищником он закинул горсть таблеток. Животное не успело их съесть и не пострадало. Но к печальным последствиям в зоопарке может привести даже обычная для нас еда. Например, яблоки или бутерброды, которыми пытаются накормить питомцев зоопарков. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Это не шалость и не случайность — хладнокровное покушение. На кадрах с камер видеонаблюдения мужчина делает мах рукой и в сторону вольеров разлетается горсть таблеток. Сделав свое дело, посетитель спокойно продолжает прогулку по зоопарку, а спустя несколько минут скрывается через центральный выход.

Препарат неизвестного происхождения позже нашли сотрудники зоопарка. Таблетки лежали прямо в вольерах с рысями и редким леопардом по кличке Мизер. К счастью, хищники не успели попробовать опасное «угощение». Ветеринары провели экстренный осмотр — угрозы жизни нет.

Но это далеко не единичный случай. Два года назад в частном зоопарке Санкт-Петербурга случилось настоящее массовое отравление. Погибли сразу четыре животных: пума, каракал, манул и оцелот. Судороги, интоксикация, экстренная гастроскопия — но даже оперативная помощь не спасла. Животных не стало за считаные часы.

Иногда животные страдают от «заботы». В Челябинском зоопарке медведица Шкода и пеликан Кир едва не стали жертвами «сердобольной» посетительницы. Она кормила их морковкой — несмотря на запрет.

Проблема в том, что пеликан — не вегетарианец. Он питается исключительно рыбой. И на этот раз именно птица проявила благоразумие — лишь покрутила морковку в клюве и выплюнула.

О том, что животных нельзя кормить, говорят на экскурсиях, на каждом вольере висят запрещающие таблички. Но посетителей ничего не останавливает — угощения перекидывают прямо через забор.

«Знайте только одно, что если вы купили билет в зоопарк, значит, вы уже накормили животных. Не надо их больше кормить, тем более какими-то малоприятными для них, для их здоровья компонентами, такие как чипсы, снеки, газировка. мороженое, все, что обычно в зоопарках у нас носят. А вред для здоровья может быть существенный», — заявил ветеринар Михаил Шеляков.

В Красноярске посетители пытались угостить белую медведицу Урсулу сгущенкой. Причем банку даже не открыли. Хищнице пришлось самостоятельно добывать лакомство. Животное могло минимум порезать язык. Три года назад другая банка чуть не стоила жизни медведю на свалке в Диксоне. Крышка защелкнулась, как капкан, повредив пасть зверя.

Все, что сейчас могут сотрудники зоопарков — делать замечания. Но эффект от этого минимальный. Нарушения происходят ежедневно.

Мужчину, попытавшегося отравить хищников в московском зоопарке, сейчас разыскивает полиция. Возможно, теперь он тоже окажется в клетке. Таблетки собраны и отправлены на экспертизу. Если окажется, что препарат представлял угрозу жизни животных, будет возбуждено уголовное дело.